Оксана Самойлова жёстко разыграла Джигана и чуть не получила в нос кулаком

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Блогер Оксана Самойлова повторила популярный пранк из Сети, разыграв Джигана.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Оксана Самойлова рискнула здоровьем и организовала розыгрыш супруга. По сценарию пранка она должна было поцеловать мужа, пока тот находится в руках у косметолога.

Самойлова подкралась к Джигану, который был полностью во власти косметических процедур. Она поцеловала мужа с тем расчётом, чтобы он подумал, что поцелуем его одарил сотрудник косметологического салона.

Блогер призналась, что очень рисковала получить в нос от разъярённого мужа.

Джиган действительно резко отреагировал на поцелуй, сделав опасный жест рукой и выругавшись.

Когда же он увидел Самойлову, то тут же расплылся в улыбке.

"Это очень жёстко. Я думала, что уеду отсюда с поломанным носом", — поделилась своими страхами звезда Интернета.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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