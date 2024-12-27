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Сергей Лазарев посетил утренник дочки и выступление сына на школьной ёлке

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Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал себя примерным отцом и поддержал выступления сына и дочери на детских представлениях у ёлки.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* кадры с детских утренников. Он показал, как его дочка Аня с выражением читает стихотворение Деду Морозу в красивом наряде.

Потом он опубликовал художественный номер сына Никиты, который в компании одноклассников спел оригинальную песню, сопровождая своё выступление выразительными жестами.

"Моя. Папин сын. Горжусь", — такими словами сопроводил Лазарев номера художественной самодеятельности своих детей.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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