Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских звёзд

Михаил Боярский занял первое место в рейтинге самых красивых советских звёзд. Опрос провели аналитики "Дзен" среди молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет.
23% девушек отдали свои голоса Боярскому, 11% — Владимиру Высоцкому, а 8% — Олегу Янковскому.
Также в список попали Василий Лановой, Юрий Гагарин, Эдуард Хиль и Андрей Миронов. Около половины опрошенных не смогли определиться с фаворитами.
Самый лучший Д'Артаньян был приятно удивлён результатами опроса. Он считает, что все актёры достойны самой высокой похвалы.
"Я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актёров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз на тех, кто не вошел. Потому что я считаю, что все артисты достойны самой высокой похвалы. Если это относится и ко мне, то я очень рад. С наступающим!", — прокомментировал Боярский эту новость.
Отмечается, что более 30% респонденток запомнили шляпу актёра, 18% — его роль Д'Артаньяна, 16,5% — усы, а 16% — песню "Зеленоглазое такси". И, конечно, нельзя не отметить его очаровательную улыбку!
Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
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