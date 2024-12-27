Михаил Боярский возглавил рейтинг самых красивых советских звёзд

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Михаил Боярский занял первое место в рейтинге самых красивых советских звёзд. Опрос провели аналитики "Дзен" среди молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет.

Фото: YouTube канал Odesa Film Studio by Скриншот видео YouTube канала Odesa Film Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Боярский

23% девушек отдали свои голоса Боярскому, 11% — Владимиру Высоцкому, а 8% — Олегу Янковскому.

Также в список попали Василий Лановой, Юрий Гагарин, Эдуард Хиль и Андрей Миронов. Около половины опрошенных не смогли определиться с фаворитами.

Самый лучший Д'Артаньян был приятно удивлён результатами опроса. Он считает, что все актёры достойны самой высокой похвалы.

"Я предпочитаю, чтобы все поклонницы театрального и киноискусства любили всех актёров и не разделяли их по полочкам. Мне очень приятно, что они обратили внимание на меня, но, тем не менее, я обращаю внимание как раз на тех, кто не вошел. Потому что я считаю, что все артисты достойны самой высокой похвалы. Если это относится и ко мне, то я очень рад. С наступающим!", — прокомментировал Боярский эту новость.

Отмечается, что более 30% респонденток запомнили шляпу актёра, 18% — его роль Д'Артаньяна, 16,5% — усы, а 16% — песню "Зеленоглазое такси". И, конечно, нельзя не отметить его очаровательную улыбку!

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).





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