Дана Борисова пожаловалась на побочные эффекты похудения на Оземпике

Телеведущая Дана Борисова объяснила, почему не советует худеть на "Оземпике".
Дана Борисова, которая кололо дочке подростку препарат для диабетиков "Оземпик" осознала, что поступала опрометчиво. Она уверена, что лекарственное средство, которое она применяла с целью избавиться от лишних килограммов, негативно отразилось на её внешнем виде.
"2 фото сделано ровно год назад, после 2 месяцев экстремального похудения на препарате для диабетиков. Минус 9 кг, изможденное лицо, которое восстанавливала у косметологов весь год, и прочие "прелести", — поделилась с подписчиками звезда ТВ.
Знаменитость отметила, что принимает свою фигуру такой, какая она есть, и рекомендует не пользоваться "Оземпиком".
Ранее постройневший комик Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания. Артист тщательно считает калории, чтобы следить за фигурой.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.