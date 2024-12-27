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Дана Борисова пожаловалась на побочные эффекты похудения на Оземпике

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова объяснила, почему не советует худеть на "Оземпике".

Телеведущая Дана Борисова
Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official by ВК-аккаунт Даны Борисовой is licensed under public doman
Телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова, которая кололо дочке подростку препарат для диабетиков "Оземпик" осознала, что поступала опрометчиво. Она уверена, что лекарственное средство, которое она применяла с целью избавиться от лишних килограммов, негативно отразилось на её внешнем виде.

"2 фото сделано ровно год назад, после 2 месяцев экстремального похудения на препарате для диабетиков. Минус 9 кг, изможденное лицо, которое восстанавливала у косметологов весь год, и прочие "прелести", — поделилась с подписчиками звезда ТВ.

Знаменитость отметила, что принимает свою фигуру такой, какая она есть, и рекомендует не пользоваться "Оземпиком".

Ранее постройневший комик Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания. Артист тщательно считает калории, чтобы следить за фигурой.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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