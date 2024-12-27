Лишившаяся денег Айза рассказала, по какой схеме работают мошенники на Бали

Блогер Айза Долматова рассказала, что стала жертвой аферистов на Бали. По словам звезды, мошенники в Индонезии действуют иначе, чем в России.
Айза вынуждена была обратиться за помощью в индонезийский банк, так как с её счёта списали крупную сумму денег неизвестные люди.
Бывшая жена рэпера Гуфа пожаловалась, что лишилась 31 тысячи долларов.
"Тут мошенники тоже есть, но они действуют иначе. Без звонков, а просто списывают с карты деньги, типа покупка с какого-то сайта", — цитирует слова блогера издание Super.
Блогер призналась, что находится в упадническом настроении, так как не ожидала получить такой "подарок" к Новому году.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о мошенниках, которые пытались его обмануть.
Индонези́йский язы́к (самоназвание — Bahasa Indonesia) — один из австронезийских языков. Официальный язык (с 1945 года) и язык межнационального общения в Индонезии. Кроме того, имеет статус рабочего языка в Восточном Тиморе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.