В семье певицы Валерии случилось горе

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина вышла на связь в слезах и рассказала об утрате в семье.

Фото: https://www.instagram.com/lianashulginaa by Инстаграм Лианы Шульгиной is licensed under public doman Блогер Лиана Шульгина

В семье певицы Валерии случилось горе — не стало всеобщего любимца — йоркширского терьера по кличке Терри. Собака умерла ещё месяц назад, однако только сейчас у девушки хватило сил сообщить о потере питомца, который стал уже членом семьи.

Терри прожил у Лианы 15 лет, она росла вместе с пёсиком. Невестка Валерии отметила, что терьер был умной, доброй и смелой собакой.

"Мы все очень скучаем… Я долго не могла собраться с мыслями и поделиться этой новостью, пообещала себе, что расскажу, когда смогу говорить об этом спокойнее, когда перестану плакать, видя йорков", — объяснила невестка артистки.

Лиана Шульгина сейчас находится в интересном положении. Она ждёт появление на свет сына. Мальчика хотят назвать Мироном. У Арсения Шульгина и Лианы подрастает дочка Селин.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985)..



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