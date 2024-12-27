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Инсайд от Кети Топурия: на каких частных вечеринках выступают российские артисты 

0:58
Шоу-бизнес

В эфире подкаста "За деньги" Кети Топурия рассказала, на каких необычных праздниках ей приходилось выступать.

Кети Топурия
Фото: YouTube канал ЗА ДЕНЬГИ by Скриншот видео YouTube канала ЗА ДЕНЬГИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кети Топурия

"Для меня самое странное мероприятие — это когда ты поёшь на обрезании", — поделилась солистка группы A'Studio.

На удивлённые возгласы ведущих, певица пояснила, что у евреев в 7 лет, а у мусульман в 12 мальчикам делают обрезание, и устраивают по этому поводу настоящий праздник.

Ведущие подкаста предположили, что певицу приглашают для этого в Израиль, но Кети объяснила, что выступала на подобных мероприятиях в России.

"Первый раз об этом слышу, это реально удивительно", — признался один из ведущих.

Топурия пояснила, что на самом деле ничего необычного в этом нет, в России живут и евреи и мусульмане. Поэтому все артисты выступают на таких частных мероприятиях. Так же как на свадьбах и крещениях. 

Уточнения

Ке́ти Топу́рия - грузинская и российская певица, солистка группы "А'Студио".

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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