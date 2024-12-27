У Оксаны Самойловой лучшая новогодняя ёлка в этом году

На звание самой оригинальной и творчески оформленной по праву претендует ёлка в доме Оксаны Самойловой.

Фото: Канал t.me/samoyllo by Скриншот видео канала t.me/samoyllo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ёлка

"Мои любимые детали на нашей ёлке. Сделано с любовью. На самом деле ёлочку можно рассматривать бесконечно. Здесь столько классных деталей", — рассказала Оксана во время видеообзора своей новогодней красавицы.

Ёлка оформлена в красно-зелёных цветах, украшена большими шарами и табличками в виде цепких зелёных лапок Гринча сложенных сердечком с именами каждого члена семьи, включая питомцев.

Самое замечательное, что большинство игрушек и даже фигурку Гринча мама сделала вместе с детьми и родителями своими руками.

Не осталась без внимания и входная зона в семейное гнёздышко. Её нарядили в том же стиле, что и ёлочку.

Оксана призналась, что задумалась о новогоднем декоре ещё в начале года, а готовиться начала прямо по пословице — с лета.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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