Джейсон Стейтем так и не сможет стать хорошим отцом для своей дочери

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Джейсон Стэйтем в новом фильме "Мастер" попытается сыграть роль простого строителя, но обстоятельства вернут его к прежнему амплуа.

Фото: YouTube канал FILM КИНО 2018 by Скриншот видео YouTube канала FILM КИНО 2018, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джейсон Стэйтем

По сюжету, Левон Кейд, которого сыграет актёр, бросает опасную работу и уходит работать на стройку, чтобы стать лучшим отцом для своей дочери. Однако, когда пропадает местная девушка, его просят вернуться к своим прежним навыкам.

Режиссёром "Мастера" выступил Дэвид Эйр, известный по фильму "Пчеловод", где Стэйтем также сыграл главную роль. Боевик основан на бестселлере Чака Диксона, а сценарий был адаптирован Сильвестром Сталлоне. Премьера фильма в российском прокате запланирована на 10 апреля 2025 года.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем — британский актёр, известный по фильмам режиссёра Гая Ричи.



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