Продюсеры не стали заменять лицо Алексея Воробьёва дипфейком Миронова

Скоро состоится премьера новой версии знаменитой советской комедии "Небриллиантовая рука". Изначально планировалось использовать технологию дипфейк для воссоздания образа Андрея Миронова, но после просмотора предварительных результатов съёмок от этой идеи отказались.

Фото: YouTube канал purno by Скриншот видео YouTube канала purno, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Воробьёв

Роль контрабандиста Козодоева исполнил Алексей Воробьёв, который ради этого похудел и учился копировать движения легендарного Миронова. Именно в таком виде зрители увидели фильм на премьере в кинотеатре "Октябрь". Зрителям предстоит оценить, справился ли Алексей с воплощением культового образа.

Дипфейк активно используется в российском и зарубежном кинематографе, например, в фильме "Манюня", где оживили Юрия Никулина. Общество раскололось на сторонников и противников таких технологий.

Фильм "Небриллиантовая рука", как и прочие ремейки, критикуют за переработку советской классики. Хотя продюсеры и добавляют оригинальные элементы, сцены и музыкальные вставки, но зритель хочет видеть на экране что-то новое. Тем более, что превзойти оригиналы пока ни у кого не получилось.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Миро́нов — советский актёр театра и кино, артист эстрады, телеведущий.



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