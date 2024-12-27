Бывшая девушка Илона Маска по-русски спела песню из Чебурашки

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети завирусилось видео с бывшей девушкой Илона Маска певицей Граймс. Пара давно распалась, но у них подрастают трое детей, поэтому об окончательном разрыве речи не идёт.

Фото: YouTube канал Новости мира by Скриншот видео YouTube канала Новости мира, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск, Граймс

Пользователи сети вспомнили, как в 2013 году певица приехала в Москву и довольно хорошо спела журналистам куплет из мультфильма "Чебурашка" на русском языке.

Забавно, что певица на видео поёт "Я играю на гармошке" в куртке из искусственного меха, который в России часто называют чебурашкой. А на голове у неё огромный красный бант, свисающий подобно ушкам.

Напомним, что Илон Маск и Граймс начали встречаться в 2018 году после флирта в Twitter, но осенью 2021 года пара рассталась.

"Сейчас мы в полуразлуке, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", — говорит Маск о бывшей возлюбленной.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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