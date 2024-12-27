Наталья Рудова призналась, что всю жизнь недоедает и живёт на съёмных квартирах

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летняя актриса Наталья Рудова утверждает, что всего добилась сама и слухи о том, что она занимается эскортом обижают её.

Фото: YouTube канал Полезный канал by Скриншот видео YouTube канала Полезный канал, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Рудова

"С учётом того, что я всю жизнь по съёмным квартирам, всю жизнь недоедаю, всю жизнь сама, для меня это было прям максимально обидно", — говорит Рудова.

При этом актриса отметила, что в качестве доказательств злые языки публикуют обычные снимки, где она проводит время с подругами.

А недавно она узнала, что это был заказ не на неё, но каким-то образом задел и её репутацию.

Наталья не отрицает, что некоторые её коллеги построили карьеру, используя интим. По её словам, это известные актрисы, у которых всё хорошо. В актёрском кругу такие вещи невозможно скрыть, и она знает кто за кем стоит, поскольку вращается в этой среде.

Уточнения

Наталья Александровна Рудова — российская актриса театра и кино.



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