Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как мыть ложки и вилки с резными узорами? Они будут сверкать, как новые
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Доходы Египта от транзита судов через Суэцкий канал значительно сократились
Вся правда об углеводах: как углеводы влияют на мозг и тело
Грунт своими руками: готовим почву для суккулентов
Термобельё, флис и ветровка! Россиянам назвали лучшую одежду для зимних пробежек
Опасности филлеров: когда цена красоты слишком высока
Вот где лучше всего сажать кабачки, чтобы получить богатый урожай
Вторичное жильё со скидкой: на что сегодня готовы пойти владельцы при продаже

Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта

0:42
Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию со своим женихом Николаем Сердюковым, сделанную на борту самолёта, где пара, уютно расположившись на местах в бизнес-классе, нежно держится за руки.

Ксения Бородина, Николай Сердюков
Фото: YouTube канал ЗвездоPad by Скриншот видео YouTube канала ЗвездоPad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Бородина, Николай Сердюков

"Прощай, Москва", — написала Бородина, не раскрывая подробности о месте своего назначения.

7 декабря Ксения сообщила о своей свадьбе с Николаем Сердюковым. Она опубликовала видео, на котором блогер делает ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии в Эрмитаже.

Позже Бородина поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Хилинг — идеальный отдых для уставших от города
Вредные привычки владельцев: 5 ошибок в уходе за питомцем
Почему картофельное пюре может стать смертельно опасным
Доллару всё меньше доверяют — как изменилось распределение мировых валютных резервов
Как быстро и легко привести в порядок душевую лейку? Методы, которые работают
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Как ухаживать за рождественской звездой: правила выращивания пуансеттии
Кекс на сгущённом молоке — это быстрый и простой рецепт, который не требует никаких усилий
Секрет идеальной прогулки с собакой: гуляем правильно
Что делать, если организм недополучает витамины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.