Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

41-летняя телеведущая Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию со своим женихом Николаем Сердюковым, сделанную на борту самолёта, где пара, уютно расположившись на местах в бизнес-классе, нежно держится за руки.

Фото: YouTube канал ЗвездоPad by Скриншот видео YouTube канала ЗвездоPad, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

"Прощай, Москва", — написала Бородина, не раскрывая подробности о месте своего назначения.

7 декабря Ксения сообщила о своей свадьбе с Николаем Сердюковым. Она опубликовала видео, на котором блогер делает ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии в Эрмитаже.

Позже Бородина поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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