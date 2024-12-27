Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта

41-летняя телеведущая Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию со своим женихом Николаем Сердюковым, сделанную на борту самолёта, где пара, уютно расположившись на местах в бизнес-классе, нежно держится за руки.
"Прощай, Москва", — написала Бородина, не раскрывая подробности о месте своего назначения.
7 декабря Ксения сообщила о своей свадьбе с Николаем Сердюковым. Она опубликовала видео, на котором блогер делает ей предложение руки и сердца во время ночной экскурсии в Эрмитаже.
Позже Бородина поделилась фотографией помолвочного кольца с бриллиантом в форме сердца.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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