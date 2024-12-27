67-летний Дольф Лундгрен сообщил о победе над раком

Известный голливудский актёр шведского происхождения 67-летний Дольф Лундгрен боролся с раком почки с 2015 года в течение 9 лет.
После операции он пережил ремиссию, но в 2021 году обследование выявило, что рак вернулся и поразил печень.
Перед последней процедурой — абляцией лёгких — Дольф Лундгрен поделился видео из своей больничной палаты.
"Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры", — признался Лундгрен.
А ведь не так давно врачи давали актёру всего 2-3 года жизни, но "универсальному солдату" удалось победить болезнь.
Дольф Лундгрен — американский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер шведского происхождения, знаменитый благодаря ролям в боевиках 1980-х — 1990-х годов; мастер боевых искусств.
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