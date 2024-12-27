Цискаридзе признался, что очень много лет считал Шекспира армянином

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Мировая звезда балета, 50-летний Николай Цискаридзе, рассказал, что долгое время считал английского драматурга Уильяма Шекспира представителем армянского народа.

Фото: YouTube канал Ariadna *** by Скриншот видео YouTube канала Ariadna ***, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Цискаридзе

Артист объяснил это тем, что в Тбилиси, где он родился, проживает много армян, которые часто называли себя именами персонажей из произведений Шекспира.

"Не знаю почему, но армяне очень любили себя называть именами шекспировских трагедий. Очень много было Тристанов, Лаэртов, Ричардов, Джульетт и так далее. Я очень много лет считал, что Шекспир — армянин", — признался Цискаридзе.

Артист балета назвал Тбилиси театральным городом и отметил, что в советское время там можно было посмотреть постановки на разных языках: русском, грузинском и армянском.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.



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