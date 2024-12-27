Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной прогулки с собакой: гуляем правильно
Что делать, если организм недополучает витамины
Идеальные стрижки для каждого типа лица
67-летний Дольф Лундгрен сообщил о победе над раком
Новогодние Ленин и Екатерина II возмутили жителей Свердловской области
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного
Эти ошибки с патчами могут свести их эффект на нет
Весной могут принять закон о невозвратных тарифах в гостиницах

Цискаридзе признался, что очень много лет считал Шекспира армянином

0:53
Шоу-бизнес

Мировая звезда балета, 50-летний Николай Цискаридзе, рассказал, что долгое время считал английского драматурга Уильяма Шекспира представителем армянского народа.

Николай Цискаридзе
Фото: YouTube канал Ariadna *** by Скриншот видео YouTube канала Ariadna ***, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Цискаридзе

Артист объяснил это тем, что в Тбилиси, где он родился, проживает много армян, которые часто называли себя именами персонажей из произведений Шекспира.

"Не знаю почему, но армяне очень любили себя называть именами шекспировских трагедий. Очень много было Тристанов, Лаэртов, Ричардов, Джульетт и так далее. Я очень много лет считал, что Шекспир — армянин", — признался Цискаридзе.

Артист балета назвал Тбилиси театральным городом и отметил, что в советское время там можно было посмотреть постановки на разных языках: русском, грузинском и армянском.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Последние материалы
Цискаридзе признался, что очень много лет считал Шекспира армянином
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Как вырастить несколько растений каланхоэ из одного
Эти ошибки с патчами могут свести их эффект на нет
Весной могут принять закон о невозвратных тарифах в гостиницах
Telegram и Tencent оформляют лицензии для работы в Малайзии
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Новогодние риски для питомцев: как предотвратить побег
Почему собакам нужно чистить зубы и как это правильно делать
Как носить массивные ботинки с юбками и платьями без ущерба для женственности?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.