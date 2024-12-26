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Отар Кушанашвили заявил, что Янис Тимма предал своих родителей и единственного сына: никогда не прощу

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отар Кушанашвили в своём авторском шоу "КАКОВО?!" прокомментировал смерть баскетболиста Яниса Тиммы. Он заявил, что спортсмен предал своих родителей и своего сына.

Отар Кушанашвили
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отар Кушанашвили

Кушанашвили назвал поступок Яниса Тиммы "идиотским, трусливым и бесчестным". Он подчеркнул, что таким образом Янис обесценил усилия миллионов людей, которые борются за свою жизнь.

"Вид Седоковой вызывает у меня протест, я вижу, как она страдает. И Гордон тоже вызывает у меня отторжение. Оставьте друг друга в покое, этого парня больше нет с нами. Он пренебрег тем, как его воспитывали, и обесценил само понятие жизни. Этого я ему никогда не прощу", — сказал Кушанашвили с гневом.

Янис Тимма скончался 17 декабря в одном из московских хостелов. Репортёр, который побывал на месте трагедии, рассказал, что у этого отеля самый низкий рейтинг в округе, а номер с видом из окна на дом Анны Седоковой стоил 1200 рублей в сутки.

Ранее стало известно, что сын Михаила Боярского тайно развёлся и женился вновь.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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