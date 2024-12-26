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Сын Михаила Боярского тайно развёлся, женился и стал отцом двоих детей

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского, политик Сергей Боярский, тайно расторгнул брак с супругой Екатериной и вступил в новые отношения. Также стало известно, что у него родились ещё двое детей.

Михаил и Сергей Боярские
Фото: instagram.com by личный аккаунт Михаила Боярского в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил и Сергей Боярские

Как сообщает StarHit, наследник актёра расстался с Екатериной и женился на новой избраннице, личность и имя которой остаются неизвестными. О пополнении в семье Сергея Боярского стало известно из нового интервью Михаила Боярского.

Актёр признался, что у него шестеро внуков. Эту информацию подтвердила и его старшая внучка Катерина.

"У папы (Сергея Боярского — прим. ред.) две дочки и два сына", — рассказала она.

Причина расставания Сергея Боярского и Екатерины Боярской, которые поженились в 1998 году, пока не раскрывается.

Ранее ведущий шоу "Маска" рассказал, появится ли в новом сезоне Анастасия Ивлеева.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
 

Серге́й Миха́йлович Боя́рский (род. 24 января 1980, Ленинград) — российский бизнесмен, государственный и политический деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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