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Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущий шоу "Маска" на телеканале НТВ Вячеслав Макаров не исключил, что известная блогерша Анастасия Ивлеева может стать участницей нового сезона программы, как сообщает StarHit.

Вячеслав Макаров
Фото: youtube.com by канал Вячеслав Макаров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров рассказал, что ему известно о конфликте между председателем жюри проекта Филиппом Киркоровым и Анастасией Ивлеевой. Однако, по его мнению, время рассудит обе стороны.

"Круговорот взаимодействий и эмоций в природе бесконечен. Кто-то ругается, кто-то мирится. Мы меняемся, меняется наше настроение и отношения. Поэтому всё возможно. Если Филипп и Настя помирятся на шоу — это будет замечательно. Если нет — тоже неплохо", — сказал он.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что невозможно угадать, кто станет новыми участниками программы, так как она всегда отличается непредсказуемостью.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал, что могло произойти с телефоном спортсмена.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Вячесла́в Никола́евич Мака́ров (род. 9 февраля 1989, Астрахань, РСФСР, СССР) — российский певец, музыкант, театральный актёр, телеведущий, шоумен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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