Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Близкий друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв высказал в своём блоге предположение, что телефон спортсмена могли забрать и удалить все переписки.

Фото: youtube.com by канал GQ Russia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Янис Тимма

Он обратил внимание на то, что родители Яниса не получили его гаджет.

"Я уверен, если бы прочитала это всё прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок", — считает Пугачёв.

Марк уверен, что даже если телефон и найдётся, то это будет чужой смартфон.

Янис Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года — в день рождения певицы Анны Седоковой. На заставке своего телефона он оставил номер исполнительницы и попросил с ней связаться. Также он написал: "Спасибо тебе за всё".

Предположительно, причиной его ухода стала невозможность смириться с разводом.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, какие блюда он не ест, даже если очень голоден.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.