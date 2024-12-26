Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста

Близкий друг баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв высказал в своём блоге предположение, что телефон спортсмена могли забрать и удалить все переписки.
Он обратил внимание на то, что родители Яниса не получили его гаджет.
"Я уверен, если бы прочитала это всё прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок", — считает Пугачёв.
Марк уверен, что даже если телефон и найдётся, то это будет чужой смартфон.
Янис Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года — в день рождения певицы Анны Седоковой. На заставке своего телефона он оставил номер исполнительницы и попросил с ней связаться. Также он написал: "Спасибо тебе за всё".
Предположительно, причиной его ухода стала невозможность смириться с разводом.
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Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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