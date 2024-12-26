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Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев, известный своей активной творческой жизнью и частым общением с людьми, поделился в своём Telegram-канале, что не ест блюда с луком и чесноком.

Сергей Лазарев
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев

Он объяснил, что, вопреки распространённому мнению, чеснок не является средством от вирусов. По его словам, скорее, такие блюда отпугивают окружающих.

"Ну и как следствие: нет людей вокруг — нет вирусов", — пошутил певец.

Сергей Лазарев отметил, что внимательно изучает состав блюд в ресторанах и общественных местах. Недавно в аэропорту он купил сэндвич, в котором обнаружил "чесночную петарду". Из-за этого он решил остаться голодным.

Певец подчеркнул, что фраза "немного чесночка можно" не имеет смысла, потому что запах будет таким сильным, будто человек съел целый зубчик или даже головку чеснока.

Ранее Ксения Бородина рассказала, как её бывший муж познакомил их общую дочь со своей новой возлюбленной.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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