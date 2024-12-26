Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу

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Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, поделилась, что была против знакомства своей дочери Теоны с новой избранницей её отца, бизнесмена Курбана Омарова. Однако, несмотря на её возражения, мужчина всё же привёл Валерию, свою нынешнюю супругу, на встречу с наследницей.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В интервью с Натальей Подольской для проекта "Ваша Наташа" Ксения Бородина отметила, что подобные ситуации вызывают у ребёнка сильнейший стресс.

"Я не хотела никаких знакомств, потому что понимала, что дочь к этому абсолютно не готова. Потом я узнала, что за моей спиной произошло знакомство, и её (Валерию) представили как ассистентку", — поделилась блогерша.

Сейчас Ксения Бородина не запрещает дочери видеться с отцом, осознавая, что дома у него живёт новая возлюбленная, которая ждёт ребёнка.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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