Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу

Ксения Бородина, известная телеведущая и блогер, поделилась, что была против знакомства своей дочери Теоны с новой избранницей её отца, бизнесмена Курбана Омарова. Однако, несмотря на её возражения, мужчина всё же привёл Валерию, свою нынешнюю супругу, на встречу с наследницей.
В интервью с Натальей Подольской для проекта "Ваша Наташа" Ксения Бородина отметила, что подобные ситуации вызывают у ребёнка сильнейший стресс.
"Я не хотела никаких знакомств, потому что понимала, что дочь к этому абсолютно не готова. Потом я узнала, что за моей спиной произошло знакомство, и её (Валерию) представили как ассистентку", — поделилась блогерша.
Сейчас Ксения Бородина не запрещает дочери видеться с отцом, осознавая, что дома у него живёт новая возлюбленная, которая ждёт ребёнка.
Ранее стало известно, что Никита Пресняков поёт песни группы "ВИА Гра" в американских барах.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.