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Ксения Собчак решила, что Тина Канделаки повторяет её образы

0:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заподозрила Тину Канделаки в том, что та следует модным трендам, в которых именно она является первопроходцем.

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Тина Канделаки
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Тина Канделаки

Интернет-паблики поставили в один ряд фото Тины Канделаки и Ксении Собчак. Две звезды вышли в свет в модных чепчиках с завязками, которые напоминают детские шапочки.

Собчак уверена, что именно она задала моду на такой экстравагантный предмет гардероба.

"Приятно быть источником вдохновения. Битва чепчиков", — написала журналистка в своём Telegram-канале. 

Она также для сравнения опубликовала свой снимок и фото своей старой подруги Тины Канделаки. 

Интернет-пользователи высмеяли эту самонадеянность и отметили, что их всех давно опередила супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая носила подобные чепчики ещё тогда, когда это не было мейнстримом.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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