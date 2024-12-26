Никита Пресняков распевает песни Константина Меладзе в американских барах

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита выступает с песнями группы "ВИА Гра" в американских барах. Об этом сообщает Telegram-канал "Самые СЛИВки".
Музыкант продолжает выступать за границей вместе со своим коллективом. Недавно он объявил о подготовке к туру "Дискотека нулевых", в рамках которого будет исполнять популярные песни российских исполнителей.
На концерте, приуроченном к католическому Рождеству, Никита Пресняков выступил в одном из ресторанов во Флориде. На опубликованных кадрах можно услышать, как певец исполняет песню Константина Меладзе "Притяженья больше нет", которая была написана для Валерия Меладзе и группы "ВИА Гра".
Никита Пресняков покинул Россию вместе со своей женой Алёной Красновой в 2022 году. В настоящее время они проживают в США.
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Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Вокалист группы MULTIVERSE.
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