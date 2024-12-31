Елизавета Боярская рассказала, какие праздничные блюда предпочитает её отец Михаил Боярский

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская раскрыла гастрономические пристрастия отца, актёра Михаила Боярского.

Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo by Инстаграм Елизаветы Боярской is licensed under public doman Актёр Михаил Боярский и актриса Елизавета Боярская

Елизавета Боярская поздравила отца с 75-летнием. Она отметила, что Михаил Сергеевич обожает играть в игры со своими внуками и придумывать для них невероятные истории.

Она рассказала, что во время праздничных семейных застолий на столе появляется разношёрстная посуда, собранная с разных поколений. Актриса считает, что в этом смешении есть что-то интересное.

"На столе всё, что любит папа: лук, варёная картошка, черный хлеб, крупная соль, нарезанные овощи, колбаса, аджика", — описала типичное семейное застолье звезда фильма "Ирония судьбы. Продолжение".

Кофе, по словам Елизаветы, её отец предпочитает только растворимый, так как любой другой просто не признаёт.

Ранее певец Владимир Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



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