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Режиссёр известной американской новогодней комедии раскрыл, кем работали родители Кевина

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

В интервью The Hollywood Reporter режиссёр новогодней комедии "Один дома" Крис Коламбус раскрыл главную тайну фильма и поделился подробностями о работе родителей главного героя.

Кадр из фильма "Один дома"
Фото: youtube.com by канал MOVIE🎬TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кадр из фильма "Один дома"

По словам постановщика, Кейт Маккалистер, роль которой исполнила Кэтрин О'Хара, была "успешным модельером". Это подтверждается манекенами, которые хранятся в подвале дома героев.

Крис Коламбус не смог точно вспомнить, кем работал отец Питер Маккалистер, но предположил, что мужчина мог быть занят в рекламе. Режиссёр опроверг версию о том, что Питер был связан с организованной преступностью.

Недавно актёр Маколей Калкин рассказал, что хотел приобрести дом своего героя Кевина, так как его выставили на продажу в мае 2024 года за 5,25 миллиона долларов.

Ранее Полина Гагарина поделилась своими планами на Новый год.

Уточнения

«Оди́н до́ма» (англ. Home Alone) — американский рождественский комедийный фильм производства и авторства Джона Хьюза, который в трёх первых фильмах выступил создателем персонажей, сценаристом, а также главным продюсером со своей компанией Hughes Entertainment.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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