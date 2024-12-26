Полина Гагарина раскрыла, как будет встречать Новый год: буду совмещать несовмещаемое

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Певица Полина Гагарина поделилась, что планирует встретить Новый год как дома, так и на работе.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

В интервью с "Леди.Mail" она рассказала, что у неё запланировано два праздничных концерта в Москве, после чего она отправится к семье.

"Как всегда, я буду совмещать несовместимое", — сказала исполнительница.

Полина Гагарина воспитывает двоих детей от двух разных мужей. Её сын Андрей родился в браке с актёром Петром Кисловым, а дочь Мия — от фотографа Дмитрия Исхакова.

Известно, что в настоящее время певица встречается с одним из танцоров своей команды Станиславом Миковым. Сама артистка не даёт никаких комментариев о своей личной жизни.

Ранее Катя Гордон прокомментировала расставание Елены Перминовой и Александра Лебедева.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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