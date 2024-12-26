Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем

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Актриса Елизавета Боярская рассказала трогательную историю в честь дня рождения отца Михаила Боярского.

Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo by Инстаграм Елизаветы Боярской is licensed under public doman Актёр Михаил Боярский и актриса Елизавета Боярская

26 декабря Михаил Боярский отметил свой очередной юбилей. Дочь главного мушкетёра страны опубликовала в социальных сетях фото с отцом. На одном снимке она запечатлена совсем маленькой, а на другом — уже взрослая.

"Моему любимому папочке сегодня 75 лет", — написала под кадрами актриса.

Боярская поделилась историей об отце. Она описала чудесную картину семейного вечера, в котором Михаил Сергеевич одет в старую вязаную кофту. Он следит за огнём к костре, а вокруг бегают его многочисленные внуки.

"Папа любуется детьми, дети с радостью включают в игру деда, дед с легкостью и азартом включается! Папа мастер спорта по игре с внуками и выдумыванию рассказов", — отметила Елизавета.

Посуда на столе, по её словам, представляет собой наследие разных поколений. За шашлыком и чаем проходят разговоры.

"Я желаю тебе здоровья, бодрости, строить планы, придумывать желания и стремиться к их осуществлению! Любовью заботой мы тебя и окутаем с ног до головы!" — обратился к знаменитому отцу Боярская.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).



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