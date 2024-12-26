Криштиану Роналду окунулся в прорубь с ледяной водой

Футболист Криштиану Роналду показал свои привычки закалённого моржа.
Криштиану Роналду сейчас отдыхает вместе с семьёй в Финляндии. Спортсмен опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он выходит на мороз в одних плавках.
Он объяснил, что на улице температура воздуха составляет двадцать градусов мороза. Это не остановило звезду футбола от погружения в прорубь, огороженную забором и украшенную гирляндами.
Роналду мужественно опустился в ледяную воду. О закалке спортсмена говорит тот факт, что он пробыл в проруби некоторое время, не выказав при этом никаких признаков дискомфорта.
Он также показал, как покатался с детьми на снегоходе.
Русскоязычные подписчики спортсмена тут же стали приглашать его в Россию окунуться в прорубь в крещенские морозы. Россияне увидели в поведении Роналду исконно русские традиции.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру ( род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
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