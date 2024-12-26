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Криштиану Роналду окунулся в прорубь с ледяной водой

1:06
Шоу-бизнес

Футболист Криштиану Роналду показал свои привычки закалённого моржа.

Футболист Криштиано Роналду
Фото: https://www.instagram.com/cristiano by Инстаграм Криштиано Роналду is licensed under public doman
Футболист Криштиано Роналду

Криштиану Роналду сейчас отдыхает вместе с семьёй в Финляндии. Спортсмен опубликовал в "Инстаграме"* кадры, на которых он выходит на мороз в одних плавках.

Он объяснил, что на улице температура воздуха составляет двадцать градусов мороза. Это не остановило звезду футбола от погружения в прорубь, огороженную забором и украшенную гирляндами.   

Роналду мужественно опустился в ледяную воду. О закалке спортсмена говорит тот факт, что он пробыл в проруби некоторое время, не выказав при этом никаких признаков дискомфорта. 

Он также показал, как покатался с детьми на снегоходе. 

Русскоязычные подписчики спортсмена тут же стали приглашать его в Россию окунуться в прорубь в крещенские морозы. Россияне увидели в поведении Роналду исконно русские традиции.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру ( род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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