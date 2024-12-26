Милый, смотри, кого потерял: бывшая жена SHAMANа устроила откровенную фотосессию

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Похоже, что развод с SHAMAN положительно повлиял на Елену Мартынову, которая, к слову, является настоящим профессионалом в области медиа. Поэтому многие до сих пор считают, что именно она способствовала успеху Ярослава Дронова.

В социальных сетях Елена не слишком активна, но на этот раз опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже шутливо окрестили "милый, смотри, кого потерял".

"С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с лёгким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной", — написала Елена и многие восприняли её слова как отсылку к финалу отношений с Ярославом.

Елена, похоже, не ставит крест на личной жизни. В соцсетях уже обсуждали её фотографии с Егором Кридом с концерта Валерии, когда они в одном автомобиле покинули мероприятие. Пока никто из них не комментировал, какие отношения связывают рэпера и одного из самых влиятельных медиаменеджеров страны.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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