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Друг Яниса Тиммы раскрыл подозрительную деталь в смерти баскетболиста

Шоу-бизнес

Приятель покойного Яниса Тиммы объяснил, почему считает, что баскетболиста довели до самоубийства.

Телефон
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Телефон

Telegram-канал "Немалахов" разместил публикацию друга Яниса Тиммы, в которой он обращает внимание на подозрительную деталь, связанную со смертью спортсмена.

Он отметил, что родителям Тиммы не отдали телефон сына.

"Яниса довели до самоубийства", — заявил мужчина.

Он отметил, что не удивится, если все переписки Яниса будут уничтожены, так как, по его мнению, в смартфоне могут быть найдены доказательства вины.

Он не исключает также, что родственникам спортсмена могут подсунуть чужой телефон.

На месте обнаружения тела Яниса Тиммы, как изначально сообщали СМИ, был найден телефон спортсмена, на котором была записана просьба позвонить Анне.

Ранее отец Яниса Тиммы заявил, что Седокова испугается приехать на похороны экс-супруга.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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