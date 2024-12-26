Анна Пересильд сообщила о расставании с коллегой по сериалу Слово пацана

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд рассказала о расставании со звездой сериала "Слово пацана" Ярославом Могильниковым.
Анна Пересильд призналась, что они с актёром Ярославом Могильниковым больше не вместе. Молодые люди прятали от публики свои отношения и игнорировали вопросы о своём подростковом романе.
Только после расставания с Ярославом Анна раскрыла карты.
"Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга", — объяснила Пересильд-младшая в социальных сетях.
Ранее актёр Ярослав Могильников, известный по роли парня по кличке Ералаш из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в соцсетях намекнул на разрыв отношений со своей возлюбленной, коллегой по сериалу Анной Пересильд.
Слово пацана — «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова.
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