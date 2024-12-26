Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши права и обязанности при остановке авто инспектором ДПС
Простой рецепт идеальной смеси для вашей рассады
Новый год без вреда: как помочь организму после застолья
Кто из животных способен стать бессмертным
Медовик с кремом из сгущенки: классический рецепт
Спорт для настоящих мужчин: почему в России так популярен хоккей?
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Эксперт ВШЭ рассказал, как защититься от инфляции
Почему модные кошки живут меньше обычных: породы кошек, которым не суждено стареть

Анна Пересильд сообщила о расставании с коллегой по сериалу Слово пацана

0:53
Шоу-бизнес

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд рассказала о расставании со звездой сериала "Слово пацана" Ярославом Могильниковым.

Актриса Анна Пересильд
Фото: https://vk.com/anka_peresild by ВК-аккаунт Анны Пересильд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анна Пересильд

Анна Пересильд призналась, что они с актёром Ярославом Могильниковым больше не вместе. Молодые люди прятали от публики свои отношения и игнорировали вопросы о своём подростковом романе.

Только после расставания с Ярославом Анна раскрыла карты.

"Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга", — объяснила Пересильд-младшая в социальных сетях.

Ранее актёр Ярослав Могильников, известный по роли парня по кличке Ералаш из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в соцсетях намекнул на разрыв отношений со своей возлюбленной, коллегой по сериалу Анной Пересильд.

Уточнения

Слово пацана — «Слово пацана. Кровь на асфальте» — российский криминальный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Анна Пересильд сообщила о расставании с коллегой по сериалу Слово пацана
Эксперт ВШЭ рассказал, как защититься от инфляции
Почему модные кошки живут меньше обычных: породы кошек, которым не суждено стареть
Все, что нужно знать о гидрофильном масле: как не ошибиться в выборе
Отар Кушанашвили заявил, что Янис Тимма предал своих родителей и единственного сына: никогда не прощу
Сын Михаила Боярского тайно развёлся, женился и стал отцом двоих детей
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Как россияне выбирают автомобили в 2024 году: главные тренды
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.