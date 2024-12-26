Катя Гордон раскрыла подробности расставания модели Елены Перминовой и миллиардера Александра Лебедева

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Адвокат Катя Гордон высказала своё мнение о расставании миллиардера Александра Лебедева с моделью Еленой Перминовой после 19 лет отношений. Она подчеркнула, что является юристом бизнесмена только по рабочим вопросам.

Фото: youtube.com by канал Новости шоу-бизнеса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Перминова с Александром Лебедевым

Катя Гордон выразила уверенность, что в этой паре не будет никакого скандала, так как Александр является любящим отцом.

"На данный момент никаких судов, интересных жёлтой прессе, нет. Более того, Александр — щедрый, добрый и любящий отец. И я убеждена, что этот "расход" не вовлечёт ни Сашу, ни Лену в поганую делёжку, которую все любят наблюдать", — сказала Гордон.

Елена Перминова сообщила о расставании с Александром Лебедевым 26 декабря. У пары, которая так и не узаконила отношения, растут четверо общих детей — трое сыновей и дочка.

Ранее Елена Перминова рассказала, с кем останутся её дети.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель.



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