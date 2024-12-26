Певица Жанна Агузарова отказывается от выступлений в РФ даже за двойной гонорар

Экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова приостановила свою концертную деятельность в России.

Фото: https://vk.com/aguzarova_zhanna by ВК-аккаунт Жанны Агузаровой is licensed under public doman Певица Жанна Агузарова

По информации Telegram-канала Mash, проживающая в США Жанна Агузарова отказывается от выступлений в России. Последний раз она была замечена на дне рождения Ксении Собчак. Звезда решила не уезжать из Америки в РФ на период проведения новогодних корпоративов, сообщает EADaily.

"В последние годы артистка редко выходит в свет. Проектов нет, запросов мало. По словам организаторов и представителей агентств, всё потому, что Жанна стала совсем "неадекватной", — гласит текст публикации.

Один из преданных поклонников Агузаровой предложил звезде двойной гонорар за выступление, пообещав заплатить ей 6 миллионов рублей за исполнение хитов артистки. Певица в последний момент отказалась выступать.

Есть мнение, что Агузарова не может выступать из-за проблем со здоровьем.

Уточнения

Жанна Хаса́новна Агуза́рова (род. 7 июля 1962, Туртас, Тюменская область) — советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру.



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