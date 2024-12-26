Стало известно, с кем будут жить дети миллиардера Лебедева после разрыва отношений с моделью

Модель Елена Перминова поделилась в своём личном блоге, что после расставания с гражданским мужем, миллиардером Александром Лебедевым, её дети останутся жить с ней.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Елены Перминовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Елена Перминова с Александром Лебедевым

Она заверила своих поклонников, что с её несовершеннолетними наследниками всё в порядке. Так она ответила на вопрос одной из поклонниц, которая поинтересовалась, где находятся её дети.

Елена Перминова воспитывает троих сыновей и дочь от бывшего возлюбленного, с которым она прожила вместе 19 лет.

О своём расставании с избранником модель сообщила 26 декабря, отметив, что даже самые красивые истории когда-то заканчиваются. Перминова поблагодарила бизнесмена за годы, проведённые вместе. Ранее она уже несколько раз расставалась с ним.

Ранее стало известно, что Юрий Колокольников женился в первый раз.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель.



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