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Юрий Колокольников тайно женился: кто стал первой законной супругой 44-летнего артиста

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актёр Юрий Колокольников, которому 44 года, впервые вступил в брак. Его избранницей стала литовская актриса Вильма Кутавичюте.

Юрий Колокольников
Фото: youtube.com by канал goshakartsev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Колокольников

Как сообщает Woman.ru, ссылаясь на свои источники, влюблённые действительно сыграли свадьбу. Они появились на премьере фильма "Последний Ронин" уже в новом статусе.

О романе актёров заговорили в 2022 году после их совместной работы в картине "Воскресенский".

До этого Юрий Колокольников никогда не был официально женат. У него было несколько серьёзных романов, а также две дочери от разных женщин. Старшую дочь Таисию ему родила экономист Надежда Макляровская, а девочку Софию — актриса Ксения Раппопорт.

Вильма Кутавичюте родилась 15 июня 1988 года в Вильнюсе. В 2008 году она переехала в Москву и поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа.

Ранее стало известно, что сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой.

Уточнения

Ю́рий Андре́евич Колоко́льников (род. 15 декабря 1980, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр и кинопродюсер.

Вильма Кутавичюте (лит. Vilma Kutavičiūtė; род. 15 июня 1988, Вильнюс) — литовская актриса театра и кино, режиссёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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