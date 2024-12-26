Филипп Киркоров показал кадры со дня рождения Димы Билана

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров обратился к Диме Билану в честь дня рождения артиста.

Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov by Инстаграм Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певцы Филипп Киркоров и Дима Билан

Филипп Киркоров опубликовал в "Инстаграме"* серию снимков с праздника в честь дня рождения Димы Билана. Победителю международного песенного конкурса "Евровидение" исполнилось 43 года.

На мероприятии присутствовали Яна Рудковская, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Светлана Бондарчук и другие звёзды.

"C днём рождения, мой дорогой друг! Наш национальный Мистер Евровидение! Талантище! Я тебя обожаю. Мой настоящий друг", — написал король российской эстрады под кадрами.

Киркоров пожелал младшему коллеге ценить каждый момент своей жизни и достигать поставленных целей.

Ранее сын Яны Рудковской Саша Плющенко обратился к Диме Билану в день рождения певца. Билан является крёстным отцом мальчика.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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