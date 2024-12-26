Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой

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Единственный сын латвийского баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать на имущество певицы Анны Седоковой, в котором был сделан ремонт на деньги, вложенные спортсменом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Адвокат Елена Сенина объясняет, что даже если квартира была куплена Анной Седоковой до брака, но в ней были произведены значительные улучшения, которые увеличили её стоимость, то собственность можно признать общей.

В таком случае наследники спортсмена — его сын и родители — могут получить долю на имя Яниса Тиммы, соответствующую его вложениям.

Однако сама Анна Седокова не может наследовать имущество Яниса Тиммы, так как они были в разводе.

Таким образом, любое имущество певицы, в которое вложил деньги Янис Тимма, теперь находится под угрозой.

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Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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