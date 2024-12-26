Актриса Наталья Рудова назвала блогеров бездарными в кино

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Актриса Наталья Рудова высказала свое мнение о том, что участие блогеров в кино не всегда приносит пользу.

Фото: youtube.com by канал YesNoYes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Рудова

В подкасте «ДаДа-НетНет» она поделилась своим взглядом на эту тему, отметив, что многие интернет-звезды, появляющиеся на экране, не всегда производят должное впечатление.

Однако, несмотря на свою критику, Наталья Рудова похвалила блогера Даву за его роль в комедии «Иван Васильевич меняет всё». Она отметила, что одним из важных навыков актёра является умение не любить себя в кадре и не желать себе нравиться. По мнению актрисы, Дава продемонстрировал именно такой подход.

Сама Наталья Рудова не принимает участия в проектах, куда приглашают блогеров. Она считает, что для актёра не обязательно иметь профессиональное образование, но талант всё же является ключевым фактором.

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Уточнения

Наталья Александровна Рудова (род. 2 июля 1983, Пахтакор, Джизакская область, Узбекская ССР, СССР) — российская актриса театра и кино.



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