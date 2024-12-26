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Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана

1:07
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо своего внука. Она опубликовала фото своей большой семьи.

Телеведущая Лера Кудрявцева с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева с семьёй

Лера Кудрявцева опубликовала в "Инстаграме"* семейный снимок, на котором запечатлены её близкие люди с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поводом собраться вместе стал визит зимнего волшебника. На фото можно увидеть сына звезды ТВ Жана с супругой.

Рядом с дочкой Машей запечатлён внук Кудрявцевой Лев, который родился в тот же год, что и дочь телеведущей. Получается так, что Маша приходится тётей своему племяннику, который её ровесник.

Кудрявцева отметила, что встреча Деда Мороза стала для её семьи хорошей традицией, которая продолжается уже три года.

"Дети в восторге, взрослые становятся как дети. Песни, игры, загадки, подарки — всё просто волшебно", — поделилась своими впечатлениями звезда ТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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