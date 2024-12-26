Дочь Заворотнюк устроила гендер-пати в Дубае: интуиция не подвела

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась в своём личном блоге радостной новостью: они с мужем устроили гендер-пати в Дубае и уже знают пол своего будущего малыша. Модель уверена, что её интуиция не подвела.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Заворотнюк

По словам Анны, вечеринка была скромной и предназначалась только для них двоих. Однако ни она, ни её супруг не были удивлены результатом.

"Честно говоря, никто из нас не был удивлён, потому что я с первой недели беременности убедила всех близких, что чувствую, кто там будет. И оказалась права. Мы разрезали тортик из нашей любимой пекарни Magnolia Bakery в Нью-Йорке", — поделилась Заворотнюк.

Анна Заворотнюк тайно вышла замуж за бизнесмена Тимура Исмаилова. Личность её супруга была раскрыта лишь на похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк. Старшая дочь артистки рассказывала, что познакомилась с будущим мужем в США во время учёбы. До свадьбы они были вместе восемь лет.

Сейчас модель живёт в Дубае, но, по её словам, это связано с работой мужа, а не с политической ситуацией.

Ранее первая жена Яниса Тиммы публично высказала своё недовольство в адрес Анны Седоковой.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).



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