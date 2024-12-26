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Юрий Лоза заподозрил машины скорой помощи в обмане

1:06
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза пожаловался на московские пробки и выдвинул теорию о нецелевом использовании служебных транспортных средств.

Скорая помощь
Фото: mos.ru. by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Скорая помощь

Юрий Лоза посетовал на то, что перемещение на автомобиле по Москве перед Новым годом сопряжено с трудностями. Он рассказал, что отрезок в пару километров по Садовому кольцу приходится преодолевать за сорок минут.

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание, что так происходит даже когда нет никаких аварий и движению автомобильного транспорта ничего не мешает.

"Почему-то автомобилей с мигалками наблюдается в разы больше, чем обычно. Машины скорой помощи вообще едут одна за одной, как будто в часы пик резко обостряются разные болезни", — поделился своими наблюдениями артист.

Певец заподозрил, что слухи о нецелевом использовании специализированного служебного транспорта имеют под собой реальные основания.

Ранее Юрий Лоза объяснил, как людей обманывают на распродажах чёрная пятница.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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