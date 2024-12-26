Жена Петросяна показала сына Вагана на детском новогоднем утреннике

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как её сын Ваган побывал на ёлке в ГУМе.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Сын Евгения Петросяна Ваган

Брухунова объяснила, что на ёлку с Ваганом ходила бабушка. На представлении малышам показали сказку о стойком оловянном солдатике.

Ребята загадали свои желания, танцевали и водили хороводы.

"Счастье, что у моего ребёнка будут такие яркие и тёплые воспоминания из детства", — написала Татьяна под кадрами.

Брухунова посоветовала подписчикам отправиться на праздник у ёлки в усадьбу Муравьевых-Апостолов накануне Нового года, где проводятся мероприятия в дореволюционных традициях так, как это было принято в дворянских семьях.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний сын Евгения Петросяна завоевал медаль в спортивной дисциплине.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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