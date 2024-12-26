Первая жена Яниса Тиммы нашла повод уколоть Анну Седокову: пища для размышления для многих мужчин

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, Сана Ошо, поделилась подробностями их расставания и попытками сохранить брак. Она отметила, что несколько лет назад спортсмен был состоятельным человеком.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яниса Тиммы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова и Янис Тимма

Латвийская модель, у которой остался ребёнок от Яниса Тиммы, дала понять, что считает Анну Седокову виновной в финансовом крахе баскетболиста. Она задалась вопросом, куда были потрачены деньги, которые спортсмен зарабатывал, имея контракт с российским клубом. Также её удивляет то, что последние дни он был вынужден провести в дешёвом мотеле.

"Я думаю, что это повод для размышления для многих мужчин, который открывает им глаза на то, как легко потерять всё", — рассуждает Сана.

При этом модель подчеркнула, что продолжала хорошо относиться к Тимме как к человеку, хотя и была разочарована в нём как в супруге. Она отметила, что за девять лет жизни с ним не наблюдала никаких психологических проблем, о которых сейчас говорят.

Ранее бывший муж Анны Нетребко высказал своё мнение об отмене российских артистов за границей.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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