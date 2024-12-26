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Бывший муж Анны Нетребко осудил отмену российских артистов за границей

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юсиф Эйвазов, бывший муж оперной певицы Анны Нетребко, выразил недовольство по поводу того, что российские артисты сталкиваются с запретами за границей.

Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым
Фото: instagram.com by личный аккаунт Юсифа Эйвазова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым

В беседе с NEWS.RU он отметил, что ограничения, накладываемые на российских исполнителей, являются несправедливыми.

"Все, включая американцев, говорят, что культура и искусство не должны вмешиваться в политику, но они сами же всё это сделали", — сказал он.

Эйвазов обратил внимание на то, что культуру невозможно отменить. Он и его бывшая супруга Анна Нетребко столкнулись с ограничениями из-за своего происхождения.

В июне Нетребко и Эйвазов объявили о разводе после десяти лет брака, который начался в 2015 году.

Ранее Анна Семенович поделилась историей о неудачной пластической операции.

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).

Юсиф Вилаят оглы Эйвазов (азерб. Yusif Vilayət oğlu Eyvazov; 2 мая 1977, Алжир) — азербайджанский оперный певец, драматический тенор, заслуженный артист Азербайджана (2017), народный артист Азербайджана (2018), директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (2023).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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