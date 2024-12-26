Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала встречу шестилетних дочери и внука с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на которых её дочка Маша встречает Деда Мороза и Снегурочку. Девочка вышла к зимним волшебникам в красивом золотом платье.

Малышка с выражением прочитала интересным гостям трогательное стихотворение с экологическим подтекстом, раскрывающим проблему вырубки хвойных лесов.

На кадрах можно мельком увидеть внука телеведущей Льва от сына Жана. Мальчик родился в один год с дочерью звезды ТВ Машей. Кудрявцева почти никогда не показывает внука, так как семья сына не любит публичности.

Крестный отец Маши телеведущий Андрей Разыграев тоже взобрался на табурет и прочитал Деду Морозу стишок.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочка Леры Кудрявцевой получила свою первую роль на сцене.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.