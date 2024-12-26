Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заставить орхидею цвести с помощью лимона
Потеряли документы на квартиру? Всё, что нужно знать для восстановления
AliExpress International и Gmarket создают совместное предприятие с E-Mart
Как удалить акриловые ногти в домашних условиях? Используйте простой и эффективный метод
Вредные привычки, которые ведут к поломке вашей трансмиссии
ФСБ сорвала попытку четырёх россиян убить высокопоставленных военных Минобороны
В российском городе Ленина одели в костюм Деда Мороза, но из-за критики раздели
Молодая российская актриса рассказала, в чём заключается феноменальность Юры Борисова
Кристину Орбакайте осудили за празднование католического Рождества: ничего святого не осталось

Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала встречу шестилетних дочери и внука с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой Маша

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на которых её дочка Маша встречает Деда Мороза и Снегурочку. Девочка вышла к зимним волшебникам в красивом золотом платье.

Малышка с выражением прочитала интересным гостям трогательное стихотворение с экологическим подтекстом, раскрывающим проблему вырубки хвойных лесов.

На кадрах можно мельком увидеть внука телеведущей Льва от сына Жана. Мальчик родился в один год с дочерью звезды ТВ Машей. Кудрявцева почти никогда не показывает внука, так как семья сына не любит публичности.

Крестный отец Маши телеведущий Андрей Разыграев тоже взобрался на табурет и прочитал Деду Морозу стишок.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочка Леры Кудрявцевой получила свою первую роль на сцене.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади Аудио 
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Красота и стиль
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Только наземная операция спасёт Израиль от постояннной угрозы из Йемена Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Кудрявцева показала, как её дочь Маша и внук Лев встретили Деда Мороза
Актриса Наталья Рудова назвала блогеров бездарными в кино
Рецепт необычных, вкусных и сочных котлет, которые точно оценят домашние
Все, что нужно знать о духовках: как выбрать подходящий вариант для вашего дома
Загадочные вспышки и грохот: обломки ракеты испугали уральцев
Дочь Заворотнюк устроила гендер-пати в Дубае: интуиция не подвела
Как правильно удобрять лук и чеснок для богатого урожая
Россиянам назвали преимущества и недостатки натяжных потолков
Фальшивые сайты ETA: предупреждение для российских туристов
Это простое средство остановит гниение картофеля в погребе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.