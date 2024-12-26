Анна Семенович сделала неудачную пластическую операцию: это большая ошибка

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Анна Семенович, известная певица и экс-солистка группы "Блестящие", рассказала, что в прошлом она неудачно сделала пластическую операцию по уменьшению груди.

Фото: youtube.com by канал Современное здоровье, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Семенович

В беседе с "Комсомольской правдой" она призналась, что 10 лет назад она решилась на коррекцию, но долгое время после этого ей приходилось исправлять последствия.

"Я сделала операцию по уменьшению груди, но, к сожалению, она прошла неудачно. Грудь не уменьшилась, а остались неприятные последствия, которые мне пришлось исправлять, сделав ещё несколько операций", — поделилась исполнительница.

Сейчас Анна Семенович считает, что красивая грудь — это красиво, поэтому не видит смысла что-то кардинально менять в себе. Она отметила, что увлеклась психологией и поняла, что внешние изменения не дают никаких гарантий успеха.

В завершение певица назвала большой ошибкой непринятие себя и попытки перекроить внешность ради уверенности в себе.

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Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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