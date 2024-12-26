Михаил Боярский отказался возглавить театр: не вожак стаи

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился, что отказался от возможности возглавить Театр имени Ленсовета из-за отсутствия у него необходимых волевых качеств. Его слова приводит aif.ru.

Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Боярский

Боярский объяснил, что не обладает способностью отдавать приказы и распоряжаться, в отличие от своей супруги Ларисы Луппиан, которая, по его мнению, прекрасно справляется с обязанностями художественного руководителя театра.

"Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты тоже удачно заняли эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров", — сказал актёр.

Недавно Михаил Боярский заявил, что мечтает завершить свою карьеру в силу возраста. Он уверен, что не стоит "гневить Бога". При этом артист отметил, что готов взяться за любую роль, которая ему по силам.

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Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).





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