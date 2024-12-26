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Михаил Боярский отказался возглавить театр: не вожак стаи

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился, что отказался от возможности возглавить Театр имени Ленсовета из-за отсутствия у него необходимых волевых качеств. Его слова приводит aif.ru.

Михаил Боярский
Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Боярский

Боярский объяснил, что не обладает способностью отдавать приказы и распоряжаться, в отличие от своей супруги Ларисы Луппиан, которая, по его мнению, прекрасно справляется с обязанностями художественного руководителя театра.

"Завидую тем, кто может. Вот Ширвиндт был худруком, другие артисты тоже удачно заняли эту должность. Я же не вожак стаи, а рядовой. Неплохой солдат, который выполняет приказы командиров", — сказал актёр.

Недавно Михаил Боярский заявил, что мечтает завершить свою карьеру в силу возраста. Он уверен, что не стоит "гневить Бога". При этом артист отметил, что готов взяться за любую роль, которая ему по силам.

Ранее блогер Николай Соболев рассказал, как статус иноагента изменил его мировоззрение.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант; народный артист РСФСР (1990).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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