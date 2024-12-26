Киркоров объяснил, почему Настя Ивлеева останется внизу с пробитым дном

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров великодушно простил Настю Ивлееву, но предрёк ей мрачное будущее.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Филипп Киркоров снизошёл до жалости к Насти Ивлеевой. Он готов простить блогера, однако уверен, что она никогда больше не поднимется и останется "внизу с пробитым дном". Былая слава, по словам певца, не вернётся к Ивлеевой.

Король российской эстрады уверен в таком прогнозе, потому что не видит в Насте доброты и великодушия.

"Пока она живёт с этими чувствами, извергая злость и неблагодарность, она там и останется… У неё нет шансов. Нет шансов. И я ей это прощаю", — заявил народный артист России в интервью Лауре Джугелии.

Ранее блогер Мария Погребняк выразила уверенность в том, что Киркорову и Ивлеевой предстоит встретиться в совместных проектах на телевидении. Она призвала звёзд помириться.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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