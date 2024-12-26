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Дочь Любови Успенской решила стать дизайнером: время сейчас непростое

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, приняла решение стать дизайнером. Об этом в интервью URA.RU сообщила близкая подруга семьи, известный дизайнер Аника Керимова.

Татьяна Плаксина
Фото: rutube.ru by канал Шоу Воли, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Плаксина

По словам Аники Керимовой, Татьяна — очень талантливая девушка, которая стремится развиваться во всех направлениях, которые её интересуют. Она подчеркнула, что в это непростое время Татьяна не останется без поддержки матери.

"Мы с Любовью планируем выпустить коллекцию постельного белья. Таня будет участвовать в разработке в качестве дизайнера. Как вы знаете, несколько лет назад мы уже выпускали совместную коллекцию одежды, и она оказалась очень успешной", — напомнила Керимова.

Недавно Татьяна Плаксина была признана поэтессой года по версии телеканала Fashion TV. Аника Керимова уверена, что дочь Успенской смогла покорить публику своим талантом.

Звёздный дизайнер также прокомментировала публичные конфликты между матерью и дочерью. По её словам, сейчас в их отношениях царит полная идиллия. Они очень сильно любят друг друга.

Ранее стало известно, что "Русская медиагруппа" оказала помощь волонтёрам, работающим на черноморском побережье.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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