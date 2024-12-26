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Живущая в США Жанна Агузарова отказалась от новогодних выступлений в России

0:56
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Браво" Жанна Агузарова отказалась от выступлений на новогодних корпоративах в России, пишет Telegram-канал Mash.

Жанна Агузарова
Фото: YouTube канал Вадим Утемесов by Скриншот видео YouTube канала Вадим Утемесов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жанна Агузарова

Сообщается, что певица в последний момент отказалась от участия в частном мероприятии, несмотря на то, что заказчик был готов заплатить ей двойную цену — 6 миллионов рублей.

В то время как 5 ноября на 43-летии журналистки Ксении Собчак Агузарова исполнила свой хит "Снег идёт" предположительно за 3 миллиона рублей

Mash предполагает, что причиной отказа могли стать проблемы со здоровьем певицы. Возможно сказывается чрезмерное увлечение пластикой. Агузарова даже разорвала контракт со своим продюсером.

Впрочем, по данным канала, большинство заказчиков сами не горят желанием работать с "королевой русского рок-н-ролла" из-за её непредсказуемости.

Уточнения

Жанна Хаса́новна Агуза́рова - советская и российская певица, композитор и музыкальный продюсер, бывшая солистка группы "Браво", сделавшая сольную карьеру.

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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